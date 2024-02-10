محافظ الغربية يشدد على مواصلة أعمال النظافة والتجميل يوميًا

تابع الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لتذليل عقبات مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

وفى سياق متصل، عقد رحمي اجتماعا تنسيقيا لتذليل المعوقات التي تواجه توصيل الكهرباء لمستشفى طنطا العام والأورام الجديد والجاري العمل بهما حاليًا بسبرباي مركز طنطا، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع غرب كهرباء الغربية، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

وناقش محافظ الغربية، خلال الاجتماع، المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بمستشفى طنطا العام والأورام الجديد، والتي كان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية.

وأكد حرصه على متابعة العمل في المستشفتين من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل كل التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كل الجهات المعنية ومتابعة حل كل التحديات والتعامل الفوري معها فى اأقرب وقت.