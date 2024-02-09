الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام الغربية

تحصين
تحصين

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم  الخميس، 78 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  174 ألفا و697 حيوانا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

الحملات تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية

وأضاف "أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تحرير 421 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية

فى سياق متصل تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 421 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.
وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 421 عبوة.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 64 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

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