السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تحديث لحظي.. ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يعتبر سعر الدولار اليوم من أكثر الأمور التي يتم السؤال عنها من قبل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل. ولا يعلم معظمنا ما هي الأسعار الحالية للدولار إلا من خلال البحث في محرك البحث جوجل، وهو ما يظهر أسعار الدولار في قائمة أعلى نتائج البحث في جوجل.

تحديث لحظي.. ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

 

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وما التفاصيل الكاملة عن أسعار تداول العملة الأمريكية وما هو السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:-

 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

حافظ الدولار على مستواه في بنك قطر الأهلي QNB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات الشحن ومحاسبة المصدرين بالجنيه بدلًا من الدولار

سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر السبت 10-2-2024

في بنك مصر وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك HSBC استقر الدولار الأمريكي عند 30.85 جنيه في عمليات الشراء و30.95 جنيه في عمليات البيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي السبت 10-2-2024

في البنك الأهلي المصري سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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