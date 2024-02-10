السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين عن تغيير قائد الجيش الأوكرانى: لن يغير شيئا فى الحرب

الكرملين
الكرملين

دعا القائد الجديد للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكى، أمس الجمعة، فى أول رسالة له، إلى "تحسين" الجيش لكى تتمكن أوكرانيا من الانتصار فى الحرب.

وكتب على تليجرام: "وحده التغيير والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب سيخولنا النجاح"، قبل أن يعلن "معا نحو النصر!".

وأضاف الجنرال: "هناك مهام جديدة على جدول الأعمال. أولا يتعلق الأمر بتخطيط أعمال كل الأجهزة بشكل واضح ومفصل.. مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات خط الجبهة من أحدث الأسلحة التى قدمها الشركاء الدوليون".

وأضاف سيرسكى أن "التوزيع والتسليم السريع والمنطقى لكل ما هو ضرورى للوحدات القتالية كان ولا يزال المهمة الرئيسية للخدمات اللوجستية العسكرية".

وأكد الجنرال أيضًا أن الحد من الخسائر البشرية هو أولويته وقال إن "حياة وصحة الجنود كانت دائما وستظل القيمة الأساسية للجيش الأوكرانى"، ووعد بتدريب جنود الوحدات القتالية بشكل أفضل.

من جهته اعتبر الكرملين، أمس الجمعة، أن استبدال قائد الجيش الأوكرانى لن يؤثر فى مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غداة إعفاء الجنرال فاليرى زالوجنى وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكى خلفا له.

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