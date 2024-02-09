الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد أبو بكر: الدولة جادة في الخروج من المشروعات التي تمتلكها

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تلقي العروض النهائية لبيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع الاستعانة بجهات دولية لدراسة خطة استغلال مباني الوزارات.

مشاركة القطاع الخاص 

وقال “أبو بكر” خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، إن الدولة جادة في الخروج من المشروعات التي تملكها، وهناك تأكيدات من مسئولين بارزين، على أن الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين.

التخارج من مشروعات الدولة 

وواصل:" هذه فرصة هامة وعنصر الوقت هام جدًا، وكل هذه شواهد تؤكد أن الدولة جادة في الخروج من المشروعات التي تمتلكها".

خالد أبو بكر الاعلامي خالد أبو بكر قناة اون التخارج من مشروعات الدولة تشجيع الاستثمار

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