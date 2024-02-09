كرم جبر: نخوض معركة التوعية بمخاطر "السوشيال ميديا" على المجتمع (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأحمال عن المواطن.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة CBC، أن الدولة تملك قوانين صارمة ضد الغش والممارسات الاحتكارية، بهدف ضبط الأسواق من جشع التجار والتلاعب في أسعار السلع الاستراتيجية.

وانتقد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ممارسات السوشيال ميديا في الآونة الماضية، مؤكدا أنها أصبحت خطرً على المجتمع المصري، وأشار إلى أن الدولة لديها قوانين رادعة قادرة على مواجهة مخاطر السوشيال ميديا.

وواصل: "الوعي من الأدوار المهمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مواجهة مخاطر السوشيال ميديا".