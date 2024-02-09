الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: نخوض معركة التوعية بمخاطر "السوشيال ميديا" على المجتمع (فيديو)

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأحمال عن المواطن.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة CBC، أن الدولة تملك قوانين صارمة ضد الغش والممارسات الاحتكارية، بهدف ضبط الأسواق من جشع التجار والتلاعب في أسعار السلع الاستراتيجية.

وانتقد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ممارسات السوشيال ميديا في الآونة الماضية، مؤكدا أنها أصبحت خطرً على المجتمع المصري، وأشار إلى أن الدولة لديها قوانين رادعة قادرة على مواجهة مخاطر السوشيال ميديا.

وواصل: "الوعي من الأدوار المهمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مواجهة مخاطر السوشيال ميديا".

كرم جبر مانشيت جابر القرموطي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاسواق جشع التجار أسعار السلع الممارسات الاحتكارية

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