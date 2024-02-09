الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: يجب حماية المدنيين في رفح من أي عملية عسكرية إسرائيلية

غزة
غزة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه يجب حماية المدنيين في رفح من أي عملية عسكرية، لكنه أضاف أن الأمم المتحدة لا تدعم أي تهجير قسري، حسبما ذكرت رويترز.

وأدلى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بهذه التصريحات بعد أن أمرت إسرائيل جيشها بإعداد خطة إخلاء لرفح، قبل الغزو المتوقع للمدينة.

الرئيس الفلسطيني الغزو الإسرائيلي علي رفح سيدفع المنطقة للحروب 

 

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وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الغزو الإسرائيلي المتوقع لرفح “سيدفع المنطقة إلى حروب لا نهاية لها”، حسبما ذكرت وكالة رويترز 

وبصرف النظر عن بيان صدر يوم الجمعة، دعا عباس إلى تحميل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية خلق “نكبة” أخرى، في إشارة إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

ودعا عباس أيضا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان: “لقد حان الوقت لأن يتحمل الجميع مسؤوليتهم في مواجهة خلق نكبة أخرى، والتي ستدفع المنطقة بأكملها إلى حروب لا نهاية لها”.

وقال الرئيس الفلسطيني في بيان إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح يهدف إلى إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

قال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إنه يحمل الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية المسؤولية عن أي آثار للغزو المتوقع.

وقال عباس أيضًا إن العملية العسكرية المتوقعة ستهدد السلام والأمن في المنطقة.

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