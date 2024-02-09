الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تصريحات بايدن باطلة".. مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر تقف معنا بكل ما أوتيت من قوة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن تصريحات جو بايدن مثيرة للسخرية وكاذبة وملفقة بالكامل، معبرًا: "جو بايدن لا يعرف ما يقوله أو ما يتحدث إليهم".

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأكد الدكتور محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الدولة المصرية تقف بجوار الشعب الفلسطيني في كل أزماته منذ هبوط هذا الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، معبرًا: "مصر كانت تسمح بتزويد قطاع غزة بكافة  الاحتياجات الأساسية التي كانت وما زالت تلزم شعب فلسطين في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المتدنية في فلسطين، معظم المواد الغذائية والطبية التي وصلت إلى قطاع غزة كانت من مصر، لذا الدولة المصرية ودورها تجاه فلسطين غير قابل للتشكيك أو للمزايدة".

وتابع: "مصر خاضت حروب عدة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مصر تحاول جاهدة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وموقفنا تجاه مصر لا يقبل الشك، حيث أن فلسطين قيادة وشعبًا يقدر الجهود المصرية الملموسة خاصة في هذه الغارات الصهيونية  الأخيرة".

رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

واستطرد: "منذ الأيام الأولى للعدوان الهدف الصهيوني خطته تهجير قطاع غزة، ولولا صرامة الموقف المصري المتوافق مع الموقف الفلسطيني لكانت إسرائيل نجحت في تنفيذ هذا المخطط الخبيث".

مستشار الرئيس الفلسطيني المحور الخلاصة الموقف المصري محمود الهباش

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس