"تصريحات بايدن باطلة".. مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر تقف معنا بكل ما أوتيت من قوة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن تصريحات جو بايدن مثيرة للسخرية وكاذبة وملفقة بالكامل، معبرًا: "جو بايدن لا يعرف ما يقوله أو ما يتحدث إليهم".

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأكد الدكتور محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الدولة المصرية تقف بجوار الشعب الفلسطيني في كل أزماته منذ هبوط هذا الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، معبرًا: "مصر كانت تسمح بتزويد قطاع غزة بكافة الاحتياجات الأساسية التي كانت وما زالت تلزم شعب فلسطين في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المتدنية في فلسطين، معظم المواد الغذائية والطبية التي وصلت إلى قطاع غزة كانت من مصر، لذا الدولة المصرية ودورها تجاه فلسطين غير قابل للتشكيك أو للمزايدة".

وتابع: "مصر خاضت حروب عدة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مصر تحاول جاهدة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وموقفنا تجاه مصر لا يقبل الشك، حيث أن فلسطين قيادة وشعبًا يقدر الجهود المصرية الملموسة خاصة في هذه الغارات الصهيونية الأخيرة".

رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

واستطرد: "منذ الأيام الأولى للعدوان الهدف الصهيوني خطته تهجير قطاع غزة، ولولا صرامة الموقف المصري المتوافق مع الموقف الفلسطيني لكانت إسرائيل نجحت في تنفيذ هذا المخطط الخبيث".