محمود الهباش: حرب غزة مشروع "نتنياهو" الشخصى للاستمرار فى الحكم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن منع دخول المساعدات لغزة هو جزء من الحرب الإسرائيلية، مؤكدًا أن البوابة الوحيدة التي ظلت مفتوحة لإدخال المساعدات هي معبر رفح.

وأكد "الهباش" في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن النسبة الأكبر من المساعدات المقدمة لأهالي القطاع مصرية، كما أنها فتحت مطار العريش والموانئ لاستقبال المساعدات المقدمة لغزة.

وتابع: “الاحتلال يريد تجويع الشعب الفلسطيني لدفعه نحو تنفيذ مخطط التهجيروتصفية القضية”، مؤكدًا أنه منذ اللحظة الأولى القيادة الفلسطينية أعلنت أن الأولوية لوقف العدوان.

نتنياهو لا يدافع عن مصالح إسرائيل

وأكد أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال يريد أن يطيل أمد الحرب لأنها مشروعه الشخصي فهو لا يدافع عن مصالح إسرائيل ولكنه يدافع عن مصالحه الشخصية واستمراره في الحكم.