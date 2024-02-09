الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله يعلن استهداف ثكنة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل

ستهداف ثكنة للجيش
ستهداف ثكنة للجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف ثكنة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله، اللبناني، عن استهدافه ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، بالقرب من الحدود اللبنانية، بالأسلحة، محققًا بها إصابات مباشرة‏، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأمس الخميس، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخًا تجاه مستوطني دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

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