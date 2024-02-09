قناة إسرائيلية: "لن ندخل رفح دون تنسيق مع مصر"

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي: "لن ندخل رفح دون تنسيق مع مصر"، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المجازر الإسرائيلية في حق الفلسطينيين متصاعدة، والاحتلال يواصل محاصرة مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف جبر خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المستشفيات في خان يونس تتعرض لإطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية والدبابات المحاصرة لتلك الأبنية، ما أدى لانهيار شبه تام للمنظومة الصحية.