الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل ينهى حياة ابنه ضربًا بعصا خشبية بسبب إيراد "توك توك" بالمنيرة

جثة
جثة

أنهى عاطل حياة ابنه "سائق توك توك"، بالتعدي عليه بالضرب على رأسه، بعصا خشبية، بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ 150 جنيهًا "إيراد التوك توك"، بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

البداية بتلقي اللواء هانى شعراوي، مدير  المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة والمنيرة، يفيد بتلقي إخطار من المستشفى بوصول "شادي. م" سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم متوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلى بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث المنيرة الغربية، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة حسب تقرير المستشفى، بينما أفادت التحريات بأن والد المجني عليه عاطل ومقيم بذات العنوان تعدى على نجله بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلاف مالي بينهما على 150 جنيهًا "إيراد التوك توك".

توك توك سائق خلاف نشب بينهما النيابة العامة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية سائق توك توك

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