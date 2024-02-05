السجن 3 سنوات لسائق شرع في قتل زوجته طعنًا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق بالسجن3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف،بتهمة الشروع في القتل، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته طعنا بـ"سكين"؛ إثر خلافات بينهما.

الواقعة كما سطرتهاأوراق القضية التى حملت١٤٦٢٥ لسنة ٢٠٢٣ جنايات محرم بك والمقيدة برقم ٢٣٠٦ لسنة٢٠٢٣ كلي شرق بدأت عندما تلقى مأمور قسم محرم بك إخطارا من المستشفى الرئيسى الجامعى، بوصول "ه.م.أ"22 سنة ربة منزل مصابة بجروح وطعنات فى الساعد والرقبة، وعلى الفور توجه الى المستشفى ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك،، وتبين من الفحص ان المجني عليها مصابة بجروح قطعيةبالساعد، وجرحين طعنيين بالرقبة من الناحية اليسرى.

واتهمت زوجها المدعو"أ.م.ال" سائق بالتسبب فى إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية، وعللت ذلك بحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية وانه دائم الشجارمعها، ويوم الحادث طلب منها أن تشترى لهعلبة سجائر في طريق عودتها إلى المنزل،وإنها بحثت عنها ولم تجد.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها المتقدم.