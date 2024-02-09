الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعات تنهى استعداداتها للفصل الدراسى الثانى وبدء الدراسة.. غدًا

استعداد الجامعات
استعداد الجامعات للفصل الدراسي الثاني

أنهت الجامعات المصرية استعدادها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات اليوم السبت 10 فبراير وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، حيث تنتهى الخميس 30 مايو 2024 وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024

وفي جامعة القاهرة أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

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وتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، وتنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وشدد  الخشت، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

وفي جامعة حلوان أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي جاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

كما أكد ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

وفي عين شمس أكد الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، أنه تم عمل صيانة كاملة لكافة المرافق بالجامعة؛ استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني وتجهيز مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لسوق العمل يالتنسيق مع مركز التوظيف بالجامعة من خلال فريق عمل متميز يقوم على تنفيذ دورات تدريبية مختلفة ومتطورة تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال اكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل كمهارات التواصل وكيفية كتابة السيرة الذاتية للتقدم للوظائف المختلفة، وكيفية التعامل مع المقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف، وغيرها من المهارات المختلفة بهدف تقديم طالب وخريج قادر على الاندماج فى سوق العمل.

الجداول الدراسية للكفاءة الإنشائية الطلاب المغتربين المدن الجامعية توزيع المحاضرات

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