الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها احتفالية بالإسراء والمعراج فى أوبرا الإسكندرية.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، واحدة من فعاليات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي الثامنة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، احتفالية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذكرى المنشد سيد النقشبندي، والتي تحييها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

ويتضمن البرنامج نخبة من أشهر الأعمال التى قدمها النقشبندي إلى جانب عدد من الابتهالات والتواشيح الدينية التراثية والمعاصرة منها: مولاى، أقول أمتى، يا رب كرمك علينا أسماء الله الحسنى، ليلة الإسراء، صلوا عليه، نبينا الكريم، إيه العمل يا أحمد، سلام على النبى، مدد يا نبى، يا ناصر الإسلام، يا رب صلى على نبينا، يا صلاة الزين، مدد يا رسول الله، أسماء وصفات الرسول.. أداء طه حسين، حاتم زايد، إبراهيم فاروق، أحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، أحمد العمرى، حسام صالح.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ تستقبل خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفلا فنيا موسيقيا، والذي تحييه عازفة الفيولينة رشا يحيي، وبمشاركة كل من عازف الربابة، محسن الشيمي، وعازف المزمار سيد الحسيني. ويتضمن الحفل باقة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية المصرية والعالمية.   

الصيف الجاف في مكتبة مصر الجديدة

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي إطار نادي سينما مكتبة مصر الجديدة، يعرض في الخامسة مساء، الفيلم التركي الروائي الطويل  dry summer، أو الصيف الجاف، وذلك بمقر المكتبة الكائن في شارع العروبة بحي مصر الجديدة، ويعقب عرض الفيلم مناقشته مع الحضور، يقدمها الناقد السينمائي دكتور سامح توفيق، بمشاركة الكاتب أحمد العرابي.

وفيلم "الصيف الجاف"، من إنتاج العام 1963، وتبلغ مدة عرضه ساعة ونصف، عن رواية للكاتب التركي نكاتي كومالي، وإخراج متين أركسان.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، يفتتح في السادسة من مساء، فعاليات معرض جماعي بجاليري نوكس آرت، والذي يستمر حتى 29 فبراير الجاري.

يشارك في المعرض كل من الفنانين: أحمد عبدالتواب، أسماء خورى، إسلام الريحانى، أمينة سالم، أنس الألوسى، بريت بطرس غالى، تامر رجب، تيسير حامد، خالد سرور، رندة فخرى، سامح إسماعيل، عبدالوهاب عبدالمحسن، علاء أبوالحمد، عمر عبدالظاهر، مروة يوسف، مصطفى رحمة، ناجى فريد، وجيه يسى. 

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