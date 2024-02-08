الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامويل وريبرج: خلافاتنا مع إسرائيل بسبب قتل المدنيين ونشعر بقلق حيال ذلك

سامويل وريبرج
سامويل وريبرج

قال سامويل وريبرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة  لديها بعض الأولويات ومنها حماية المواطنين، مشيرًا إلى أنه مازال هناك رهائن أمريكيين لدى حماس، في قطاع غزة ولذلك نراقب كل هذه المناقشات والمفاوضات في مصر وقطر للبحث عن أي إمكانية لإطلاق سراح هذه الرهائن.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع  عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زار المنطقة لبحث الرؤية الإسرائيلية لإنهاء هذه الحرب وفي نفس الوقت تجنب ضرب المدنيين وأن نبدأ المناقشات حول ماذا سيكون بعد هذه الحرب مع كل الشركاء في المنطقة.

وتابع أنه منذ بداية ردود الفعل الاسرائيلي على هجمات 7 أكتوبر كانوا في تواصل مع الجانب الاسرائيلي لتجنب ضرب المواطنين، زاعمًا أن حماس وضعت أماكنها أسفل البيوت والمساجد والمستشفيات وتستغل الشعب الفلسطيني ولا نريد أن نرى أي ضرب للمدنيين ولن نرى هذا الدمار والموت قبل هجمات 7 أكتوبر.

الولايات المتحدة لديها علاقات قوية مع إسرائيل

وأشار إلى أن إسرئيل دولة لديها سيادة وكانت ومازالت الولايات المتحدة لديها علاقات قوية معها ولدينا بعض الاختلافات وهي أننا لا نريد أن نرى مزيدًا من القتلى المدنيين ونشعر بقلق شديد حول ذلك.

ووجه الشكر لمصر على دورها في دخول المساعدات ونرى اليوم دخول أكثر من 200 شاحنة ولكنها غير كافية ونريد أن نرى 400 شاحنة تدخل غزة يوميًا.

سامويل وريبرج الولايات المتحدة الاختلافات إسرائيل القتلى المدنيين قلق شديد

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