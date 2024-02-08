محمد فايز فرحات: قرارات الرئيس السيسى بالحماية الاجتماعية تعد الأكبر فى التاريخ

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد أكبر حزمة قرارات حماية اجتماعية يوجه باتخاذها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأرقام المعلنة لرفع الحد الأدنى من الأجور هي الأكبر في التاريخ من حيث حجم الأموال المخصصة لهذه الإجراءات.

وتابع أن هذه القرارات تتجاوز المساعدات الاجتماعية ورفع مستوى الدخول ولكن نلاحظ أنها تغطي شرائح اجتماعية مهمة مثل المعلمين والأطباء والممرضين وتكافل وكرامة واصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن هناك قرارات مدروسة وفلسفة متكاملة بحيث تؤدي لزيادة حجم الدخل الصافي لدى المواطن.

قرارات سبقت هذه الإجراءات

وأكد أن هناك قرارات سبقت هذه الإجراءات وهي تسعير للسلع الأساسية، بالإضافة لضبط الأسواق، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 60 ألف جنيه ونحن إزاء فلسفة متكاملة هدفها زيادة القوى الشرائية لدى المواطن.