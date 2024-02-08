الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يهزم النصر بثنائية ويتوج ببطولة كأس موسم الرياض

الهلال والنصر
الهلال والنصر

توج فريق الهلال بلقب كأس موسم الرياض، وذلك عقب تغلبه على النصر 2 / صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام منافسات البطولة.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة ثلاثة أندية هي النصر والهلال من السعودية وإنتر ميامي الأمريكي، وحقق الهلال فوزين جاء الأول على إنتر ميامي بنتيجة 4 /3 ثم على النصر، فيما حقق الأخير فوزا عريضا على الفريق الأمريكي بسداسية نظيفة.

ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط ليتوج باللقب بفارق ثلاث نقاط عن النصر، فيما لم يحصل إنتر ميامي على أي نقاط.

وتقدم الهلال عن طريق سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش في الدقيقة 17، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وبذلك الفوز يؤكد الهلال تفوقه على النصر في الموسم الجاري، بعدما تغلب عليه في الدور الأول من بطولة دوري روشن السعودي بنتيجة 3 / صفر.

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