رونالدو فى الهجوم.. تشكيل مباراة الهلال والنصر فى كأس موسم الرياض

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي ومواطنه لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الفريقين اليوم في ختام مواجهات بطولة كأس موسم الرياض.

وحقق الهلال الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما انتصر النصر على الفريق الأمريكي بسداسية نظيفة.

وتقام الدورة الودية الدولية بمشاركة النصر والهلال، وإلى جوارهما إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء تشكيل الهلال أمام النصر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: مالكوم - روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميشائيل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش

أما تشكيل النصر أمام الهلال فقد جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبدالإله العمري - إيميريك لابورت - اليكس تيبيس

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: تاليسكا - عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو

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