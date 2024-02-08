جوارديولا وكلوب يتنافسان على جائزة مدرب يناير بالدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، عن أسماء المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في شهر يناير بالبطولة.

واختتمت منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الإثنين الماضي بانتصار مانشستر سيتي على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشفت الرابطة عبر حسابها على منصة التدوينات "إكس" عن أسماء المرشحين لحصد الجائزة، وشملت القائمة: "ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، روب إدواردز، مدرب لوتون تاون، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يورجن كلوب، مدرب ليفربول".

ويتنافس البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير مع كونور برادلي، لاعب ليفربول، إليجاه آديبايو، مهاجم لوتون تاون، وديوجو جوتا، جناح ليفربول، وجابرييل ماجالايس، مدافع أرسنال، وريتشارلسون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف خلف السيتي.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، فاز آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير بجائزة مدرب الشهر في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، بينما حصد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، جائزة مدرب شهر نوفمبر، وأوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، لشهر ديسمبر.

