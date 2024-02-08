الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تختتم برنامج تدريبى للفتيات على مهن الخياطة والتفصيل في سوهاج

دورات تدريبية على
دورات تدريبية على مهن الخياطة

اختتمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، الدورة التدريبية المجانية على مهن الخياطة والتفصيل المنفذة بمركز التدريب المهني بسوهاج والتي يتم تنفيذها ضمن 8 دورات تدريبية بالتعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة وشركة قدرة المتخصصة في البرامج التدريبية.

 استعراض مشروعات التخرج للفتيات من الملابس الجاهزة

وشهد ختام الدورة التدريبية استعراض مشروعات التخرج للفتيات من الملابس الجاهزة التي جرى تنفيذها والتي تنوعت بين ملابس الأطفال والشباب والسيدات والستائر والمفروشات وغيرها من تصميمات المتدربات.

وكذلك متابعة فعاليات دورة الفندقة الشاملة في أسبوعها الثاني والتي تستمر لمدة 6 أسابيع منها 4 أسابيع في مركز التدريب المهني بالكوثر واسبوعين بفندق هيلتون الأقصر لتزويد المتدربين بالخبرات الفندقية والتعامل مع النزلاء لتنمية مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لإلحاقهم بالعمل بالفنادق السياحية، وذلك ضمن جهود المديرية فى تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

دورات تدريبية مجانية 

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ مزيد من الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ومساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال التنسيق مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من برامج التدريب وفق أحدث الأساليب العالمية للتدريب.

برنامج الخياطة والتفصيل استمر لمدة 46 يوما

 وأضاف مدير المديرية أنه جرى الانتهاء من برنامج الخياطة والتفصيل المتقدم والذى استمر لمدة 46 يوما تدريبي وذلك لنقل المتدربات من مرحلة التدريب والتعلم إلى مرحلة الإتقان والجودة والتي شملت أساسيات الخياطة والتفصيل وصولًا إلى مرحلة التصميم والتنفيذ على مستوى عالي، كما تضمنت رفع المهارات الشخصية والحياتية وأيضًا حقوق العمال وواجباتهم وأساسيات السلامة والصحة المهنية وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في ختام التدريب أشاد جميع الخريجات بالدورة التدريبية التي صقلت خبراتهن تمهيدًا لفتح مشروعات خاصة بهم، حيث بدأت 3 من المتدربات بالفعل مشروعاتهم الصغيرة قبل ختام التدريب ، وسيتم متابعة باقي الخريجات لفتح مشروعاتهن الخاصة سواء من حيث عرض جهات التمويل للمشروعات متناهية الصغر مثل جهاز تنمية المشروعات أو مؤسسات التمويل الأخرى، وتوفير فرص عمل لمن ترغب منهن في شركات انتاج وتصنيع الملابس والمشاغل المتواجدة بسوهاج.

ونوه  "أبوزيد" إلى أن دورات الخياطة والتفصيل تجد إقبالًا متزايدًا من الفتيات خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة بسوهاج وتوجد قوائم انتظار في مراكز التدريب المهني تتخطى 200 فتاة سيتم إلحاقهم تباعًا في الدورات المجانية القادمة التي توفرها وزارة العمل، كما تحظى دورة الفندقة الشاملة بإقبال من الشباب من الجنسين وتتم تحت رعاية وزير العمل واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتستهدف أبناء قرى حياة كريمة مع ضرورة تمثيل الفتيات في هذه الدورة.

مديرية العمل سوهاج مهن الخياطة التدريب المهني وزارة العمل

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