افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى روض الفرج

افتتح الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، اليوم الخميس، منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشارع أبوالفرج بنطاق حي روض الفرج، بحضور النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، والمهندس حمادة رزق، رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن منفذ البيع يتضمن جميع أنواع السلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين لتحقيق الاستقرار فى موقف الأمن الغذائي للتخفيف من أعباء المواطنين.

توافر السلع التى يحتاج إليها جميع الفئات

ووجه نائب المحافظ بضرورة توافر السلع التي يحتاج إليها جميع الفئات وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



توفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية جميع احتياجات المواطنين

ووجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين مع السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص فى المعروض، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "معًا ضد الغلاء" وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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