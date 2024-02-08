الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

حماس
حماس

أعلنت حركة المقاومة حماس، عن وصول وفد برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، صباح اليوم، إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

 لا تنازل عن وقف العدوان

وفي وقت سابق، أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، عن توجه وفد من الحركة بقيادة خليل الحية إلى القاهرة، الخميس، لمتابعة الاتفاق الإطاري، مشددًا على أن الحركة لن تتنازل عن مطلب وقف النار، ولكن ردها يمكن تطويره.

وشدد على أنه لا تنازل عن وقف العدوان، لافتًا إلى أن الحركة طرحت دول تركيا وروسيا ومصر وقطر كأطراف ضامنة لاتفاق التهدئة.

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بعد رفض صفقة حماس.. ماذا طلب الإسرائيليون من مصر قبل اجتماع القاهرة؟

 

الاتفاق الإطاري 

والاتفاق الإطاري، هو مقترح هدنة جرى إعداده خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، في أواخر يناير الماضي، شارك فيه رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، ومسئولين من مصر وقطر وإسرائيل.

اجتماع إسرائيلي لبحث رد حركة حماس على الصفقة المقترحة

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الإذاعة العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة حماس على الصفقة المقترحة.

وكان مكتب نتنياهو قد أفاد مساء أمس، بأن الوسيط القطري أرسل رد حركة حماس للموساد الإسرئيلي، وأن الجهات المختصة تدرس تفاصيله بشكل معمق.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، والثلاثاء الماضي، أنه سلّمت ردها حول اتفاق إطار باريس إلى مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وأضافت الحركة، نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا.

وتابعت نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته.

حركة المقاومة حماس خليل الحية القاهرة اطلاق النار رئيس الوزراء الاسرائيلي

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