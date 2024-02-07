الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

42 حزبًا توجه التحية للرئيس: شكرًا على حزمة "تخفيف الأعباء"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى، على القرارات التى أصدرها اليوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ورسالة لـتجار مصر بالوقوف إلى جانب الوطن والمواطن وعدم زيادة الأسعار.

كما وجه المجلس الرئاسى، خلال اجتماعه الذى أداره النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو المكتب التنفيذي للتحالف، رسالة للحكومة بضبط الأسواق ومواجهة موجة الغلاء فى الأسعار.

وأعلن تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن أن المجلس الرئاسى ناقش رؤية التحالف للمحور الاقتصادى لتقديمه لمجلس أمناء الحوار الوطنى ويتناول مقترحات وحلولًا للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد أمين تحالف الأحزاب أن رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية أعلنوا عن تضامنهم ووقوفهم مع الرئيس السيسي حتى يتم عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة.

المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية ٤٢حزبا سياسيا رئيس الجمهورية ضبط الأسواق للمحور الاقتصادى

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