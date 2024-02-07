المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية والوفد المرافق له

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وقد كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، موضحًا أهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية لها أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.



وقد اصطحبهم باسم رءوف أمين متحف، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة مقدمًا لهم شرحًا وافيًا عن المتحف وما يحتويه من كنوز تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأعرب الدكتور محمد سليمان الجاسر عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابه بالمتحف والكنوز الأثرية المعروضة فيه من مختلف الحقب التاريخية، التي تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، كما وجه الشكر لإدارة المتحف علي حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.

يُعدالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، إذ يعتبر مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية، لإلقاء الضوء على التراث المادي واللامادي لمصر، كما تم تجهيز القاعة بشاشات عرض رقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع المُقتنيات وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القطع المعروضة، كما يضم المتحف أيضا قاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري والذي تم افتتاحها في إبريل 2022 بالتزامن مع الذكري الأولى لافتتاح المتحف.

وقد تم افتتاحه في إبريل 2021، والذي تزامن مع الحدث الاستثنائي الذي نظمته وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية في موكب مهيب شهده العالم بأسره، بتشريف فخامة رئيس الجمهورية.