الإعدام شنقًا لـ10 تجار مخدرات والمؤبد لـ9 فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بإعدام 10 متهمين شنقًا وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما عاقبت 9 آخرين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما عاقبت المحكمة اثنين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وإحراز أسلحة آلية وذخيرة دون ترخيص وكذلك مقاومة السلطات، بدائرة مركز المراغة.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تعدوا على ضباط الشرطة بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية لمنعهم من أداء عملهم، كما اتهمتهم بإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة بدون ترخيص وإحراز أسلحة بيضاء.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن تكوين المتهمين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وأثناء القبض على المتهمين أطلقوا النار على ضباط الشرطة وتم ضبط كميات كبيرة بحوزتهم من الهيروين والحشيش والأفيون والشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط أسلحة نارية وآلية بحوزتهم وأسلحة بيضاء.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.