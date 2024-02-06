الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ2 بتهمة الاتجار في الحشيش بالعجوزة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة 2 بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 22282 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهمين "سيد. ح"، و"وائل. ا"، في يوم 15 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، متخذين من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

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عثر مع المتهم الأول 5 قطع من جوهر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على 15 قطعة لجوهر الحشيش وكذا سلاح أبيض "مطواة" و3 هواتف محمول ومبلغ مالي.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حاز الأول وأحرز سلاح أبيض "مطواة " بغير ترخيص.

المشدد 7 سنوات الحشيش العجوزة الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة

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