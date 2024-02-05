السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بمركز المراغة في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز المراغة، بالسجن 3 سنوات.

وصدرالحكم برئاسة المستشار فتحى عبدالله أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم قاسم وايهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة، تفيد قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، توصلت تحرياته إلى صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته عدد لفافات الهيروين، وسلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بحوزته.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.