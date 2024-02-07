محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبدالمجيد محمود

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال إزالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبدالمجيد محمود، ورفع كفاءة واجهات الوحدات السكنية المطلة عليه في إطار الجهود التي تقوم بها لتطوير المنطقة، كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتي ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.



رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

ومن ناحية أخرى، كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وقع مع باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتي عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وذلك بمنحة الاتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة 43 مليون جنيه ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.



وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن محافظـة القـاهرة تولي اهتمامًا بــالغًا لتطـوير المناطق العشـوائية، وتحسيــن مسـتـوى الخـدمـات بها، وذلـك إتسـاقًا مـع خطـة الدولـة، والتـى حــددت معـــالم واضـحة لتطـوير العشـوائيات مـع العمـل بـالتوازي علـــى تحـسـيـن مسـتوى الخـدمات بها وتخطيـط الأماكن غيـر المخططـة بمبـدأ التنميـة بالمشاركة وإســتكمال التطـوير للمنـاطق المحرومة من الخدمات.



وثمن محافظ القاهرة التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى أثمرت عن تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة أنه تــم تمويـل هـذه المشـروعات مـن خـلال توقيـع عقـود إطـر عمل بـين محافظة القـاهرة وجهـاز تنمية المشـــروعات المتوسـطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بمنحـة مقدمـة مـن الوكالـة الفرنسية للتنميـة الممولـة مـن الإتحـاد الأوروبـى، وهـم مـن الشـركاء الأساسيين للعمـل فـى منظومـة تطـوير المناطق العشـوائية مـع الدولـة، آملًا أن يثمر هـذا المجهـود والتطـوير فـى منطقتى الزاويــة الحمـراء، وعزبـة خيـرالله بمحافظـة القـاهرة بشكل مباشـر وإيجـابى فـى خطـة محافظـة القـاهرة ورؤيتهـا لتطــوير المناطق العشوائية، وفـى تحـسـيـن مســتوى الخـدمـات فـــى هذه المنـاطق، حيـث تــم تنفيـذ (١٤) مشــروع فرعـــي داخــل نـطــاق محافظـة القــاهرة بمنطقتـى الزاويــة الحمـراء، وعزبـة خيـرالله وذلـك بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى ( ١١٠ مليـون جنيـه ) كمرحلـة أولـى، أدت إلى تحـسـيـن الخــدمات المقدمة للمـواطنين، واستفاد منها ما يقرب من مليون مواطن في الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله.



وأضاف محافظ القاهرة أننا نشهـد اليـوم بدايـة مشـروعات المرحلـة الثانيـة، وإستكمال مجهـودات التعـاون البناء بـين محافظـة القـاهرة، وجهـاز تنميـة المشـــروعات المتوسطة والصـغيرة ومتناهيـة الصـغر، والتى تشمل (۷ ) مشـروعات فرعيـة بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى43 مليـون جنيـه، والتـي تشــمل تقـديم الخـدمات لعـدد يقـارب 100 ألـف مـواطن بهـذه الأمــاكن بالاضـافة إلـى توفير ٢٦ الـف فرصـة عمـل مباشـرة وغير مباشرة.



وتشـمـل مشـروعات المرحلـة الثانيـة قطاعـات ( الصـحة، والصـرف الصحى، ورفـع كـفـاءة الطـرق وإنـارة )، وتتضمن إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء بطـول حـوالى ٢٠٥٥م تشمل تنفيـذ وصـلات منزليـة وغـرف للتفتـــيش ومطابق، بالإضافة إلى رفـع كفـاءة وتطـوير الطـرق بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء (۲٠٠٠م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح ٧٠٠٠م)، إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء، ومشـروع رفـع كفـاءة وتطـوير الشـوارع المؤديـة إلـى مـركـز الأمـراض الصـدرية بحـى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م٢ انترلوك، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، وإحلال وتجديـد خطـوط إنحـدار الصرف الصحى بحـارة أمــين وشـارع حسـن ابـو النجـا ـ بعزبـة خير الله - بحـى مـصـر القديمـة بطـول حـوالي 1400م تشمل تنفيـذ وصــلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق، ورفـع كفـاءة شبكة الطـرق وممـرات المشـاة بحـارة أمـين وشارع حسـن أبـو النجـا بعزبـة خيـر الله بحى مصر القديمـة (متفرعــات شارع عمـر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 م٢ انترلوك).

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته

محافظ القاهرة خلال جولته