هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

يبحث الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، عن الكثير من الأمور التي تجلعهم أقرب إلى الله، ومن بين أشهر الأسئلة التي تدور بأذهان المستخدمين هي: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟

وفي السطور التالية، نجيب على هذا السؤال الذي يشغل فكر الكثيرين .

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟

ووفقًا لـ دار الإفتاء المصرية، أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بخصوص حكم قراءة القرآن بدون وضوء، إن أكثر العلماء أجمعوا على حرمة مس المصحف الشريف لغير المتوضئ.

وأضاف الدكتور علي جمعة، آخذًا من الحديث: “أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ” رواه الإمام مالك في “الموطأ”، وبذلك فسروا في قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون﴾ [الواقعة: 79]؛ أن الضمير يعود على القرآن الكريم في المصحف، وأن المطهرين هم المكلفون، وطهارتهم هي من الحدثين الأكبر والأصغر، والعلماء الذين لم يشترطوا الطهارة عند لمس المصحف، أَوَّلُوا الآية الكريمة بأن الضمير يعود على اللوح المحفوظ وأن المطهرين هم الملائكة، أو بتأويلات أخرى.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، حول حكم قراءة القرآن بدون وضوء، أنه فالأولى اتباع الجمهور القائلين بوجوب الطهارة عند لمس المصحف الشريف، وللخروج من الخلاف، لأن "الخروج من الخلاف مستحب".

وأشار جمعة، إلى أنه إذا تسبب الحرص على الوضوء في حمل المصحف ومسه في الوقوع في الحرج والضيق وأدى إلى هجران المصحف وضياع الأوراد، فيمكن الأخذ بالقول الآخر الذي عليه طائفة من العلماء، لأن "الأمر إذا ضاق اتسع"، و"من وقع في حرج فليقلد من أجاز من العلماء"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز قراءة القرآن من الشاشات الإلكترونية؟

كما تجيب دار الإفتاء، على الكثير من الاسئلة التي يتداولها المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبرز هذه الأسئلة جاء: هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء من الهاتف أو الشاشات الإلكترونية؟

وأوضحت دار الإفتاء أن قراءة القرآن الكريم من الشاشات الإلكترونية لها ثواب بكل حرف عشر حسنات، حتى وإن كان القارئ على غير وضوء، ما دام ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا ولادة لم يغتسل بعدها.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن ثواب القراءة من المصحف الورقي أكثر من ثواب القراءة من الشاشة الإلكترونية؛ لأن النظر في المصحف الورقي عبادة في حد ذاتها، موضحة أن الشاشة الإلكترونية ليست مصحفًا وليس لها حكم المصحف في الجملة.