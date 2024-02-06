فاروق المقرحى يكشف تفاصيل استغلال الإخوان لأزمة الدولار للنيل من مصر

قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، هي عصابة جزء من الأزمة الدولارية الحالية، مشيرًا إلى أن هناك دولًا معينة لا تريد أن تكون مصر قوية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان تضارب بالدولار في السوق السوداء، مؤكدًا أنه يجب القبض عل كل عنصر في جماعة الإخوان الإرهابية يجمع الدولار.

وأوضح أن هناك مسببات وراء قلة الدولار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه لا بد من تطبيق العصا القوية من خلال رجال الشرطة، وهي متواجدة في أي وقت لكل من يحارب الوطن واستهداف الدولة ومحاربة الوطن من أجل الغير والتاريخ يشهد على ذلك وتاريخ جماعة الإخوان الإرهابية معروف بذلك.

يجب مساندة ودعم الدولة في التحديات وهذه الأزمات

وتابع، أن القبض على عناصر على جماعة الإخوان الإرهابية سيقضي على أزمة الدولار، موضحًا أهمية مساندة ودعم الدولة في تلك التحديات والأزمات خاصة الأزمة الدولارية وارتفاع الأسعار واستغلالها من بعض المغرضين للنيل من الدولة.