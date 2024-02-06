الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام حسن فى ضيافة "أبيدجان" اليوم

حسام حسن وشقيقه الكابتن
حسام حسن وشقيقه الكابتن إبراهيم

أعلنت فضائية “سي بي سي”، استضافة الكابتن حسام حسن وشقيقه الكابتن إبراهيم حسن الليلة في برنامج “أبيدجان”، وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

“أبيدجان”

ونشر الحساب الرسمي للقناة على منصات السوشيال ميديا استضافة التوأم لتحليل أداء المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والذي يذاع في تمام الساعة 12 مساء.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على تعيين حسام حسن المدير الفني لمودرن فيوتشر مدربا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن المدير الفنى للمنتخب 

وكان مجلس الجبلاية قد قرر التراجع عن تعيين مدرب فني أجنبي وتعيين مدرب وطني، وهذا ما أكده علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن هناك مدربين مصريين لديهم القدرة على تدريب المنتخب الوطني، وأكد أنه سيعقد جلسة اليوم مع مجلس الجبلاية لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب. 

وقرر اتحاد الكرة إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، عقب الإخفاق الإفريقي للمنتخب في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتوديع الفراعنة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، وخاصة بعد الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب في البطولة ولم يحقق فوزا وحيدا في الـ4 مباريات التي خاضها في البطولة بالتعادل في ثلاث مباريات في دورالمجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والخسارة من الكونغو واهتزت شباك المنتخب بـ7 أهداف خلال البطولة.

أبيدجان سي بي سي قناة سي بي سي حسام حسن المدير الفني للمنتخب

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