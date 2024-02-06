كولر يجتمع بلاعبى الأهلى ومران بدنى و"ديانج" ينتظم في التدريبات الخميس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد خوض الفريق لودية سموحة أمس في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي ضمن البرنامج البدني المحدد لهم.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛ الرباعي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في فقرات بدنية وتدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي للفريق.

واختتم مارسيل كولر المدير فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاث فرق.

«ديانج» ينتظم في التدريبات الجماعية الخميس

ينتظم أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية بعد غد الخميس.

قال الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي إن أليو ديانج عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح بيبو أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح ديانج راحة سلبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وكان لاعبو الفريق الأول الدوليون، خضعوا لقياسات بدنية وطبية قبل خوض المران الجماعي للفريق اليوم.

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، إن عناصر الفريق الدوليين خضعوا لقياسات بدنية وطبية وقياسات للوزن بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية.

وأوضح جاب الله أن جميع اللاعبين بحالة جيدة، لكن الجهاز الفني يرغب في الاطمئنان عليهم قبل الانخراط في البرنامج التدريبي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الدوليون.