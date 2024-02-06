تدريبات للأهلى دون راحة وقياسات بدنية.. وبرنامج خاص للدوليين

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد المباراة الودية التي خاضها أمام سموحة وانتهت بهدفين مقابل هدف أحرزهما أنتوني موديست.

يخضع لاعبو الأهلي الدوليون ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكهربا ومروان عطية ومحمد هاني والوافدان الجديدان عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لقياسات بدنية شاملة للوقوف على كفاءة عضلات الجسم والوزن والكتلة العضلية قبل الانتظام في البرنامج التدريبي المخصص لهم.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في الوقوف على مستوى اللاعبين قبل السفر إلى رحلة الجزائر استعدادادًا لمواجهة شباب بلوزداد في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي والمقرر لها يوم 16 فبراير الجاري.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين الدوليين من أجل احتوائهم نفسيًا بعد الخروج الإفريقي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، وغلق صفحة المنتخب الوطني، كما سيتحدث المدير الفني مع الصفقات الجديدة من أجل شرح طريقته وأسلوبه في التعامل مع اللاعبين من أجل وضع النقاط فوق الحروف، لتفادي أي صدام مبكر مع السويسري.

كان علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد انتظم في المران الجماعي للفريق الذي أقيم قبل لقاء سموحة الودي على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرا من آثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي عقب عودته من كوت ديفوار وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأوضح أن اللاعب انتظم في فقرات المران الجماعي كاملا بعد تحسن حالته، وتلاشي أعراض نزلة البرد التي تسببت في غيابه عن أول يوم للتجمع بعد خروج منتخب بلاده من أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

خالد بيبو: الجهاز الإدارى يُنهى إجراءات السفر إلى الجزائر

قال خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية، لتحديد ملاعب التدريب، ومكان الإقامة، وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.