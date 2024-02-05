الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فتح الله يقود تدريبات بيراميدز لحين اتمام التعاقد مع خليفة باتشيكو

محمود فتح الله
محمود فتح الله

قاد محمود فتح الله، مدرب نادي بيراميدز، تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لاستئناف مباريات دوري نايل ومرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المرحلة المقبلة.

ويقود فتح الله تدريبات الفريق بصورة مؤقتة، لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مسابقة دوري نايل، عقب انتهاء فعاليات أمم إفريقيا المقامة حاليا كوت ديفوار "كان 2023"، التي وصلت فيها البطولة لمراحلة متقدمة جدا.

وتنتهي فعاليات “كان 2023”، الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية من العرس القاري.

ويستأنف بيراميدز مشواره بمسابقة دوري نايل، يوم ١٤ فبراير الجاري بمواجهة نادي زد، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات حيث لا يزال يمتلك 3 مباريات مؤجلة تقام في وقت لاحق.

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