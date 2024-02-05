الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمن الروسى يحبط هجومًا أوكرانيًا ضد أحد قادة القرم

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلها، أن الأمن  الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضد أحد قادة القرم.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم، اعتقل مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يستعدون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، لتفجير سيارة تابعة لأحد ممثلي سلطات القرم، وقام المعتقلون بالاعتراف بذلك.

محاولة تفجير سيارة أحد ممثلي سلطات القرم

وأكد البيان أنه تم ضبط عبوة ناسفة مصنوعة من لغم ألماني معدل وجهاز إرسال لاسلكي بحوزة المتهمين، بمحاولة تفجير سيارة أحد ممثلي سلطات القرم.

وتابع، أنه تم فتح قضية جنائية لمحاولة ارتكاب هجوم إرهابي، وكذلك لحيازة متفجرات وأجهزة متفجرة ونقلها وبيعها وتخزينها وإرسالها أو حملها بشكل غير قانوني، وتحقق القوى الأمنية في ملابسات الجريمة.

الأمن الروسي هجوما أوكرانيا قادة القرم اعتقل تفجير سيارة

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