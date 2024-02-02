"العدل الدولية": هناك إمكانية في استكمال قضية "الإبادة الجماعية" بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن هناك إمكانية في المضي قدمًا في قضية "الإبادة الجماعية" بين روسيا وأوكرانيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية”.

الحرب الروسية الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لم تشن حربا ضد أوكرانيا، بل تدخلت لإنهاء حرب كانت القوات الأوكرانية تشنها ضد دونباس منذ عام 2014، متهمًا أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى.

وأكد بوتين، خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية، أن قواته تحاول استخدام الوسائل المسلحة لإنهاء الحرب التي بدأتها سلطات كييف في دونباس.