الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبراء: توقف المضاربة على الدولار بالسوق السوداء وراء تراجع السعر

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا ملحوظًا، خلال الساعات الماضية، بعد أن لامس حدود الـ 70 جنيهًا، مما وجه ضربة قوية للمضاربين، والمتلاعبين في السوق الموازية.

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أسباب تراجع الدولار

وأكد خبراء اقتصاديون أن هناك عدة عوامل أدت إلى تراجع سعر الدولار في الساعات الماضية، وهو ما يرصده “الدستور” وفقا لآراء خبراء الاقتصاد.

قال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح، إن هناك عدة عوامل أدت إلى تراجع سعر الدولار ومنها انتشار أنباء عن إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة 22 مليار دولار، لإنشاء مدينة سياحية، وتقدم مباحثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، وإحجام رجال الأعمال عن شراء الدولار من السوق السوداء، بسبب المغالاة في سعره، مما دفع المضاربين لضخ كميات أكبر في السوق، مما أدى إلى تراجع السعر كنتيجة طبيعية لزيادة المعروض وتراجع الطلب.

صفقة رأس الحكمة

وأضاف  الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله في تصريحات لـ"الدستور"، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية جاء نتيجة الإجراءات الرقابية الحكومية ومنها ما تم الإعلان عنه بشأن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وما تدره لمصر من إيرادات دولارية، موضحًا أن سعر الدولار بالسوق الموازية لم يكن معبرًا عن السعر العادل، وبالتالي فإن السوق الموازية كان يتحكم بها المضاربين، وبمجرد أن شعروا بالخطر خرجوا سريعًا من السوق الموازية.

وأشار إلى أن الضمانة الحقيقة لعدم عودة المضاربة على الدولار في السوق الموازية، تتمثل في وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد والإعلان عن آليات سد الفجوة التمويلية، ومن المتوقع أن الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي سيكون له دور كبير، في إظهار أن الاقتصاد المصري، تجاوز الصعوبات بشأن توفير العملات الأجنبية.

الدولار السوق السوداء السعر المتلاعبين صفقة رأس الحكمة مدينة سياحية

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