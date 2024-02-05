الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: تحية وتأييد للرئيس لإدارة الأزمة الاقتصادية التى تُحاك ضد مصر

النائب محمود القط
النائب محمود القط

وجه محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحية وتأييد للرئيس السيسي والأجهزة السيادية لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تُحاك ضد مصر، مشيرًا إلى كل من ساهم وشارك في صناعة ما وصفه بـ"المطب الصناعي الاقتصادي"، هو من يبادر الآن بمد يد المساهمة للخروج من هذا المطب وتجاوزه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

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وقال القط: في الوقت الذي تتعرض فيه مصر لاحتمالية "شح مائي" إلا أن العبقرية المصرية هي التحرك بوضع بدائل تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية رغم ندرة المياه، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة قال، في تصريح سابق، إن الأراضي المزروعة في توشكى ستحقق من القمح ما يعادل إنتاج 3 محافظات مصرية، وذلك باستخدام التكنولوجيا الزراعية.

وخلال الجلسة سأل النائب عما إذا كان استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة يقتصر في الأراضي المستصلحة حديثًا، أو كل الجمهورية، وسأل هل تم تأهيل المهندسين الزراعيين لتوعية الفلاحين باستخدام هذه التكنولوجيا واستبدالها عن الطرق التقليدية المستخدمة، وطالب بخطة واضحة من وزارة الزراعة للخروج من الزراعة النمطية وتفعيل استخدام التكنولوجيا الزراعية.

النائب محمود القط أمين سر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عبد الفتاح السيسي الأجهزة السيادية

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