الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا عمانوئيل يترأس قداس منح الدرجة الرسائلية للشماس مايكل إميل

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس منح القداس الدرجة الرسائلية للشماس مايكل إميل، وذلك برعية رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي.

وخلال كلمة العظة، ذكر صاحب النّيافة أنّ الإكليريكيّ يقترب من نهاية العام السّادس والأخير من دراسته اللاهوتيّة، حيث درس ثلاث سنوات بالإكليريكيّة بالمعادي، تلتها ثلاث سنوات أخرى بالجامعة الحبريّة الأوربانيانا، بروما.

 مراحل النّمو الرّوحيّ في حياة الإنسان

وتكلّم صاحب النّيافة في تأمله عن مراحل النّمو الرّوحيّ في حياة الإنسان، وتأثير عمل الله الخالق في تجديد قلوبنا، وأرواحنا، وأهمّيّة تجاوب الإنسان الفعّال مع عمل الرّوح القدس في حياته.

وفي نهاية القدّاس الإلهيّ، قدّم نيافة المطران الشّكر إلى القمص يوسف إقلاديوس، راعي الكنيسة، ووكيل المطرانيّة، والأب يوحنّا مُعطي، منشط الدعوات، والأخوات الرّاهبات، وشعب الرّعيّة، لمساندتهم، ومشاركتهم هذه الاحتفاليّة، بنوال الدّرجة الإبيودياكونيّة للشمّاس مايكل.

وشكر الأنبا عمانوئيل أسرة الشّمّاس على تقديمهم ابنهم، ومساندته طوال الوقت في مسيرته، نحو سرّ الكهنوت المُقدّس.

وشجّع الأب المطران أبناء الرّعيّة على الإصغاء لصّوت الرّوح القدس، للتمّييز، خاتمًا بكلمات السّيد المسيح أنّ الحصاد كثير والفعلة قليلون.

الأنبا عمانوئيل قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية مار جرجس

كما ترأس أمس، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية مار جرجس، بحجازة، بقنا.

شارك في الصلاة الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل لو كلير، حيث تأمل صاحب النيافة في كلمة العظة حول "معجزة المولود أعمى"، الذي كان أكثر بصيرة مما حوله في انفتاحه، لمعرفة يسوع المسيح الحقيقية، عكس كل ما من حوله، الذين لم يقبلوا النور في حياتهم، الذي هو يسوع المسيح، وظلوا حبيسين لمعتقداتهم الخاطئة.

وعقب الذبيحة الإلهية، شكر مطران الإيبارشية راعي الكنيسة، والخدام، لما أولوه من اهتمام بالمحتفى بهم، معبرًا عن سعادته، بوجود أخوة يسوع الصغار، وشهادة الحياة، والمثل الصالح، الذي يقدمونه للجميع.

تلا ذلك، لقاء احتفالي بين الأنبا عمانوئيل، وأطفال المناولة الأولى، وذويهم.

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