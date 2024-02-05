الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غرفة القاهرة تبحث مقترحات شعبة الساعات ضمن خطة التنمية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، عن طريق شُعبة تجار الساعات اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة سُبل تطوير وتنمية قطاعها خلال المرحلة القادمة.


وترأس الاجتماع سيد أبو قمصان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة نيابة عن أيمن العشري لنقل وجهة نظر ومقترحات مجلس إدارة الشُعبة إلى رئيس الغرفة؛ لمناقشتها بشكل موسع ومخاطبة الجهات المعنية المختلفة طبقًا للموضوعات المطروح من قبل الشُعبة حاليًا.


ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها حاليًا مجلس إدارة شُعبة تجار الساعات برئاسة تامر عادل سلطان، سُبل توطين هذه الصناعة تماشيًا مع توجهات الدولة بتوطين الصناعات المختلفة، وكذلك مطلب توحيد الرسوم الجمركية في الموانئ المختلفة.


وطالب سيد أبوقمصان مجلس إدارة الشُعبة بوضع كافة مقترحاته في ورقة عمل محددة طبقًا لأولويات هذا القطاع في الموضوعات المختلفة بما يحقق المصلحة العامة ؛ حتى يتسنى له رفعها لرئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية المختلفة.


جاء ذلك في الوقت الذي أكّد فيه أعضاء الشُعبة على أنهم سيعدون مذكرة تفصيلية تتضمن مطالب ومقترحات قطاع الساعات التطويرية والتنموية ورفعها للغرفة خلال أيام.

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