الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أبواليزيد": الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تخطت الـ8.5 مليار دولار نتيجة جهود الدولة

أبواليزيد
أبواليزيد

استعرض الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في  زيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية، نتيجة اهتمامات القيادة السياسية في التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، مؤكدا أن مصر لديها ميزة تنافسية في تصدير العديد من الحاصلات الزراعية، وعلى الأخص الحاصلات الزراعية التي تحقق اكتفاء ذاتيا مثل محاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضروات والنباتات الطبية والعطرية أيضا، ومصر تسعى إلى استراتيجية لضبط ميزان الواردات والصادرات لتوفير عملة صعبة وزيادة الدخل القومي، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المواطن المتمثل في المزارعين والمستثمرين المحليين في مجال الصناعات الغذائية.  

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 وأوضح "أبواليزيد" أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغ أكثر من 8.5 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر أصبحت لديها ميزة نسبية في تصدير الصناعات الغذائية، وجاءت هذه الطفرة في الصادرات لأن مصر بدأت تستخدم سياسة الاهتمام بالجودة، كذلك الاهتمام بالأمن والأمان الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمان الغذائي فهو يعنى إنتاج سلعة جيدة آمنة على المستخدم، وبالتالي هذا رابط الثقة عند المستهلك الأجنبي في المنتج.

وأضاف "أبواليزيد" أن مصر لديها استراتيجية زيادة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية ترفع من كفاءة الجودة وتثمن فيها الجهود التي قامت بها الأعضاء الذين هم خاصون بالتمثيل التجاري للترويج للصادرات الزراعية المصرية وتثمين الدور الذي قام به الحجر الزراعي المصري من خلال وزارة الزراعة وفتح  مناشئ جديدة للتصدير، كما يتم عمل منظومة مهمة تسمى "تكويد المزارع" يعني كل مزرعة تنتج سلعا أو صناعات زراعية يتم عمل رقم مثل الرقم القومي وتكون منظومة رقمية لكي تتبع الإنتاج والتوصيات والإرشاد لرفع كفاءة الإنتاج.
 


وأوضح "أبواليزيد" أن هناك كيانات منظمة في مصر تسمى باتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، كما يوجد مجلس سلعي خاص بالتصدير، كما نجحت الدولة في دخول صغار المزارعين، وهذه أول مرة في صورة جمعيات من خلال التعاونيات كما تعمل الدولة على إعادة هيكلة وتنمية وتطوير التعاونيات بالتعاون مع الكيانات الأهلية، ما أعطت القدرة للمزارع الصغير الدخول في  منظومة التصدير.

الدكتور أحمد أبو اليزيد جامعة عين شمس يادة معدلات تصدير الحاصلات تصدير الحاصلات الزراعية المشروعات الزراعية الكبرى الحاصلات الزراعية

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