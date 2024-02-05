نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بمبنى حي الشرابية الجديد

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، أعمال الإنشاءات الجارية بمبنى حي الشرابية الجديد؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية لتعزيز الطاقة البشرية للعاملين للإسراع من وتيرة العمل وتلبية متطلبات المواطنين بفعالية وكفاءة.

وشدد نائب محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ونقل وتسكين المواظفين والعاملين بمواقعهم والمعدات والسيارات للحى الجديد وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الأعمال في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان عقد الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ اجتماع مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشروعات الجارية طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 وما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ونسب الإنجاز.

واستعرض نائب المحافظ موقف مشروعات الرصف والإنارة طبقًا للاعتماد المالي ونسب المنصرف فى تلك الأعمال من خلال عرض تقديمي للمشروعات التى تم تنفيذها مشددًا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والالتزام بالتوقيتات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض فوزي، موقف تقييم أداء رؤساء الأحياء خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في مختلف المجالات ونسب الإنجاز.

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