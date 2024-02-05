تخطت الـ 60.. سر جمال جينيفر جيسون

يحل اليوم عيد ميلاد جينيفر جيسون لي ممثلة أمريكية من مواليد 5 فبراير 1962، والتى تتمتع بجمال كبير خاصة مع تقدمها فى العمر، فتتمتبع ببشرة صافية وجمال شبابي، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سر جمالها الطبيعي.

فأكدت جينيفر أنها لا تتناول أية مشروبات بها كافيين مطلقًا منذ سنوات، وهو أمر لن تتنازل عنه في حياتها، بالإضافة لعدم شرب الكحول الأمر الذى يمنحها صحة جيدة، ويمنع ارتفاع الأنسولين، وهو ما يساعدها فى الحفاظ على حالتها الصحية بعيدا عن أى مشكلات صحية تتعلق بتناول الكحوليات.

وأكدت جينيفر جيسون لي، على اهتمامها الكبير بممارسة الرياضة فيعتبر الرياضة جزء كبير من يومها وتهتم كثيرا بممارسة الرياضة من أجل الحصول على صحة جيدة، بعيدا عن اى توترات خارجية، فالرياضة بالنسبة لها اسلوب حياة، فاكدت فى تصريحات صحفية سابقة انها تمارس الرياضة بشكل مستمر وتهتم بتناول الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم فالماء يعتبر بالنسبة لها أسلوب حياه يساعدها فى الحفاظ على شباب البشرة والجلد والشعر.

وأوضحت من قبل فى تصريحات سابقة، انها تهتم كثير بتناول الطعام الصحي، فتناول الطعام الصحي يساعد فى تعزيز الصحة العامة لها ويساعدها فى تخطي اى مشكلة صحية، ولا تكترث كثير لمغريات الاكل الأخر غيرالصحى ، فتتناول الخضروات بكميات كبيرة وتقلل من تناول النشويات وتعتمد فى نظامها الغذائي على الخضروات والفاكهة أكثر وهو ما يمنحها الصحة العامة للجسم.

ممارسة التأمل للتخلص من الحالة النفسية السيئة

كما أكدت من قبل على اهتمامها بممارسة التأمل بشكل مستمر وذلك لانه يعزز من تجديد الخلايا في الجسم وبالتالى القضاء على اى مشكلات صحية تتعلق بالاكتئاب أو الحالة النفسية السيئة.