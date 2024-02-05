غرفة الحبوب: لدينا اكتفاء من المكرونة.. ولا إقبال عليها فى رمضان

قال وجدي المشد، عضو شعبة المكرونة بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن المكرونة من السلع التي لا تشهد إقبالا لدى المصريين خلال شهر رمضان، حيث إن ثقافة المصريين في رمضان تكون بالترتيب للعيش ثم الأرز ثم المكرونة، فالمكرونة يكون الاستهلاك لها أقل.

لدينا اكتفاء من المكرونة.. ولا يوجد إقبال عليها فى رمضان

وأوضح "المشد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع أسعار المكرونة خلال الفترة الحالية ناتج عن ارتفاع أسعار الدقيق، حيث بلغ سعر كيلو الدقيق 21 جنيهًا للكيلو، وهذا ينعكس في النهاية على أسعار المكرونة. وأشار إلى أن القمح الذي يستخدم في صناعة المكرونة يتم استيراده بالكامل من الخارج.

وأضاف أن مصر تمتلك مصانع ضخمة واستثمارات كبيرة في قطاع صناعة المكرونة، وأن المكرونة من السلع المتوافرة في الأسواق بشكل كبير، ولكن تحدي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج يشكل جزءًا من التحديات التي تواجه كافة الصناعات في مصر، ومنها صناعة المكرونة.

وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب إلى أن أسعار المكرونة الآن تصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، وأن تلك الأسعار مناسبة مع المنتج والمستهلك في ظل التضخم العالمي، مشيرًا إلى أن صناعة المكرونة تحظى بالاكتفاء الذاتي، ولا يوجد استيراد للمكرونة، حيث إن الإنتاج المحلي يكفي، ويتم تصدير كميات من المكرونة، خاصة إلى دول إفريقيا.

وأشار عضو شعبة المكرونة في اتحاد الصناعات المصرية إلى أنه نتيجة تراجع الاستهلاك، تراجع إنتاج المصانع بنسبة 20%، موضحًا أن الإنتاج يعتمد على العرض والطلب في الأسواق، لافتًا إلى أن هناك توجهًا نحو زيادة الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية من المكرونة، حيث إن نسبة التصدير قليلة جدًا.