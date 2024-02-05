عاجل.. أول فيديو لإطلاق صواريخ أمريكية من حاملة الطائرات "يو إس إس" على اليمن

نشرت القيادة الوسطى الأمريكية، فيديو للحظة إطلاق صواريخ على أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن الليلة.

وقالت القيادة في بيان: "هذا فيديو لعمليات الإطلاق من حاملات الطائرات يو إس إس جرافلي ويو إس إس كارني ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور لدعم الضربات على أهداف الحوثيين"

من جانبها قالت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصادر عسكرية، إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا بـ8 غارات على منطقة راس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة".