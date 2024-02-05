الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول إسرائيلى يكشف حقيقة مشاركة تل أبيب فى مخطط قـتل قاسم سليمانى

قاسم سليمانى
قاسم سليمانى

أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة 12 العبرية، ما قاله الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن إسرائيل متورطة في مخطط لقتل قاسم سليماني الإيراني.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "عملية اغتيال سليماني كانت تطبخ لعدة أشهر.. وفي اللحظة الأخيرة، تراجع نتنياهو خوفا من الانتقام الإيراني".

وأضاف: "كانت هناك فرصة لمرة واحدة وقرر ترامب أنه إذا كان نتنياهو يخشى القيام بذلك، فسيفعل ذلك، وهذا ما حدث".

لكن أكد المسؤول الأمني أن: "إسرائيل قدمت معلومات مهمة ونفذت الولايات المتحدة الاغتيال بنفسها".

وفي وقت سابق أمس الأحد، كشف ترامب، أن "إسرائيل ساعدت بالتخطيط للهجوم ضد قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس الإيراني السابق،  الذي قتل في غارة أمريكية بدون طيار في العراق في أوائل عام 2020، مضيفا: "لكن قبل يومين قالوا لي نحن لا يمكننا القيام بذلك.. لذلك قمنا بذلك بأنفسنا".

وأضاف ترامب، خلال حديثه إلى فوكس نيوز، أنه بعد أن ضربت ايران 18 صاروخا، أبلغته إسرائيل أنها لا تنوي الهجوم.وأوضح ترامب أن ذلك "كان جزءا من "معادلة الرد" بين الدول. هو لم يفهم لماذا كل الصواريخ لم تصب الأهداف ولم يقتل أحد"، موضحا أن ايران قامت بذلك "لأنها ملزمة على القيام بذلك لإظهار القوة"؛ وفقا لموقع "أي 24” الاسرائيلي.

وبخصوص ايران قال إنهم "قالوا لنا: من فضلكم لا تهاجموننا، نحن لا ننوي المساس بكم". 

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

انهيار الدولار.. واقتصاديون: انتظروا المزيد من التراجع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين