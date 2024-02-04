الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بحي مصر القديمة وطرة

أعمال الخطة الاستثمارية
أعمال الخطة الاستثمارية بحي مصر القديمة وطرة

تابعت المهندسة چيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود احياء المنطقة الجنوبية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والمضي قدمًا بها لزيادة نسب تنفيذ الأعمال وتحقيق انجاز ملموس بها على ارض الواقع.

 

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استكمال اعمال تركيب  الانترلوك  بشارع علي الجارم بالروضه وشارع السكري ، ومطلع السبع بنات بعزبة خيرالله وجاري إستكمال الاعمال تنفيذا للخطه الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 وذلك ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق وتحقيقا لرضى المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءه الطرق بنطاق الحي.

أعمال الخطة الاستثمارية بحي طرة 

كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي باستكمال اعمال الخطة الاستثمارية حيث جارى استكمال  تركيب الإنترلوك بشارع حسن طه الى جانب استكمال تطوير محطة طره البلد بالتنسيق مع ادارات المتابعة الميدانية والطرق والاشغالات مشرفى المربعات.

 

وكان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المؤتمر الصحفى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة للاعلان عن الترتيبات التى تتم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية"  والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس 2024 بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصدًا أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.
 

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حي مصر القديمة حي طرة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة الخطة الاستثمارية أخبار محافظة القاهرة

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