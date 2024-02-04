الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لإزالة تعديات في شمال "محورعبد المجيد محمود" بالقاهرة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال إشرافها على الحملة

اشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تنفيذ عدة إزالات لمخالفات بناء وتعديات لإنشطة مخالفة، ومنها إزالة محلات مخالفة نظرا لتحويل أنشطتها من سكني لتجاري بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم.

حملة مكبرة اسفرت عن ازالة عدد من المخالفات

 

وقامت الاجهزة التنفيذية برئاسة العميد أحمد ابو بكر، رئيس الحي، وبالتنسيق مع جمال حسين، مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية، وبوجود الاجهزة المعنية والمعدات اللازمة بحملة مكبرة، والتي اسفرت عن ازالة عدد من المخالفات وذلك في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات  وأعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

واكدت نائب محافظ القاهرة على ان الازالات التي تمت بنطاق حي المقطم مخالفات مساكن شمال محور المستشار عبد المجيد محمود بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود شملت تنفيذ عدة قرارات ازالات  منها مخالفة بناء بالطوب الاحمر وسقف مسلح لغرفة واسقف من الصاج وازالة بروزات مخالفة.

 

 

ووجهت عبدالمنعم بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى وازالة كافة المخالفات في المهد.

 

 

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حملة مكبرة ازالة مخالفات محور عبدالمجيد محمود المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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