حركة فتح: إفشال مخطط التهجير هو أولوية القيادة الفلسطينية

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، مساء الأحد، إن تعزيز صمود المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومنع مخطط التهجير الذي تسعى له حكومة الاحتلال في ظل صمت دولي مطبق، هو أولوية الحركة والقيادة الفلسطينية.

وأكد العالول في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الحركة تواجه تحديات عديدة تفرضها حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة، جراء جرائمها المنظمة ومشاريع الإبادة الجماعية في قطاع غزة خاصة، وفي أراضي دولة فلسطين كافة.

وشدد العالول على أن الحركة ستبقى صمام أمان للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية، وصولا لتنفيذ المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

مفوض عام العشائر يحمّل قادة الفصائل الفلسطينية مسئولية عدم إنهاء الانقسام

في وقت سابق من اليوم، حمل المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في غزة عاكف المصري قادة الفصائل والأحزاب الفلسطينية المسئولية الكاملة بسبب عدم إنهاء الانقسام الفلسطيني ورفضهم عقد اجتماعات طارئة لبحث حرب الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 120 يومًا.

وأكد المصري، في بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الوقت من دم، والتاريخ لن يرحم أحدًا، مطالبًا أطراف الانقسام الفلسطيني باتخاذ قرارات وطنية عاجلة، ترتقى إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من حرب الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الإعلان عن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل قيادة وطنية موحدة من الكل الفلسطيني بشكل عاجل إلى حين عقد الانتخابات.

وأشار "المصري" إلى أن حجم الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني فاقت تحمل البشر، وأن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة وطنية موحدة بحجمه وبحجم تضحياته الجسام.

ودعا المصري الأشقاء في جمهورية مصر العربية، الراعي لملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، ممارسة الضغوط على كل الأطراف ودعوتهم إلى لقاء وطني عاجل في القاهرة من أجل طي صفحة الانقسام الأسود.